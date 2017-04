Renault Paglini batte la Rari Nantes Legnano

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

Continua la corsa alla vetta della classifica per la Busto Pallanuoto Renault Paglini. Dopo la vittoria importante di sabato scorso contro il Vigevano nuoto arriva un altro risultato fondamentale contro la Rari Nantes Legnano, nel match fuori casa dell’11° giornata di Campionato: 5-14(0-3,1-2;2-7;2-2).

Match facile per i Mastini Biancorossi che dominano praticamente dal primo all’ultimo quarto, imponendo i propri ritmi di gioco. Nel primo tempo gli avversari rimangono a guardare (0-3), timida reazione della Rn Legnano nella seconda fazione di gioco (1-2), ma è al cambio vasca che la squadra di coach Salonia spinge al massimo portandosi a + 12 (2-7). L’ultimo tempo termina in parità. Con questa vittoria la Busto Pallanuoto Renault Paglini è prima con 27 punti, a pari merito con Vigevano e Osio Sport.

Il comento di coach Fabrizio Salonia a fine match: «Oggi è stata una partita abbastanza facile per i ragazzi. Lo ripeto spesso alla squadra, in queste partite in cui si acquista un certo vantaggio ed è facile perdere la concentrazione e sottovalutare l’avversario, il rischio è di commettere degli errori. Oggi invece sono contento di aver riscontrato la giusta lucidità in tutti i ragazzi. Ho fatto entrare in acqua anche chi gioca meno, rimanendo molto soddisfatto perché i ragazzi quando sono messi alla prova danno veramente il massimo. Questo fa molto bene all’umore della squadra e alla sua crescita generale. Lavoreremo sodo per i prossimi appuntamenti con l’obiettivo di giocarci il primato».

Prossimo match per la Busto Pallanuoto Renault Paglini, dopo la pausa del prossimo sabato per le festività pasquali, sarà sabato 22 aprile per il match alle Piscine Manara contro la SD Metanopoli. Inizio alle ore 19.00.

Formazione: Paleari, Ciarini , Grillo, Origgi(3), Benedetti, Osigliani(1), Colombo(1), Grampa, Saporoso(4), Gennari(1), Genoni(2), Poto(1), Caspani(1)

Mister: Fabrizio Salonia.

Parziali: 1° Tempo: 0-3/ 2° Tempo: 1-2 / 3° Tempo 2-7/ 4° Tempo 2-2/ Finale: 5-14