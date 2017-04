Riapre con una festa di primavera il minigolf di Varese

Dopo alcuni mesi “a mezzo servizio” e aperto solo nel weekend il minigolf di Varese cambia la gestione del bar e presenta le collaborazioni legate alla bella stagione.

A farlo, il vice presidente della Pro Loco, Chicco Rossi, che ha spiegato: «Abbiamo avuto qualche difficoltà operativa il mese scorso che ci ha costretto ad aprire solo il weekend, ma da questa festa di primavera, che organizziamo per domenica 23 aprile, saremo aperti tutti i giorni della settimana, senza nemmeno un giorno di chiusura. E con la bella stagione amplieremo anche gli orari in serata».

Oltre che una festa di primavera, il 23 sarà un occasione di “Open Day” per Ecobaleno, il campo estivo che si svolge proprio al minigolf: «Una proposta educativa che partirà dai 4 anni e arriverà ai 14 anni – spiega Stefano Colombo, presidente della cooperativa EnergicaMente di Castellanza – A loro dedichiamo skateboard e HipHop, sulla scorta dell’esperienza dell’anno scorso “educare attraverso lo sport”. L’idea è di coprire tutta la fascia giornaliera, con la possibilità di fare un post camp fino alle 19.30. le iscrizioni sono già aperte».

Il campo estivo è in convenzione per i dipendenti comunali e i suoi famigliari, come lo è il minigolf e l’iscrizione alla pro loco di Varese: «Ci auguriamo sia la prima di una serie di convenzioni con aziende ed enti – ha sottolineato Rossi – Per dare ancora maggiore sviluppo all’area del minigolf»