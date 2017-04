Rientro con il bollino rosso, e dalle 22 casellanti in sciopero

varie gallarate

E’ già iniziato il controesodo di Pasqua, con ripercussioni sul traffico in molti punti della rete stradale e autostradale.

In particolare si segnalano code sull’autostrada A10, dove alle 15.30 si registravano più di 30 chilometri di auto in colonna da Albenga all’innesto di Savona, in direzione Genova.

Coda di 5 chilometri anche sulla Como-Chiasso in direzione Svizzera.

Traffico che potrebbe essere messo ulteriormente in difficoltà dallo sciopero nazionale di 24 ore dei casellanti autostradali che scatterà alle 22 di questa sera, lunedì 17 aprile.

Lo sciopero è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Sla.

Autostrade per l’Italia informa che durante lo sciopero i varchi con pagamento solo manuale potranno essere chiusi per l’assenza degli esattori mentre rimarranno regolarmente aperti i varchi con cassa automatica e quelli riservati ai clienti Telepass.

Saranno comunque garantiti i servizi di assistenza al cliente, con la presenza di personale della Viabilità di Autostrade per l’Italia e il funzionamento degli impianti per il pagamento del pedaggio che, si ricorda, è dovuto per legge.