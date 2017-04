Rimonta solo sfiorata, Varese battuto dal Cernusco

Rugby Varese - Highlanders Formigine 51-24

RUGBY VARESE – RUGBY CERNUSCO 20-24

Il Varese dice definitivamente addio alle speranze di promozione in Serie B, per altro già ridotte al lumicino, perdendo in casa di misura (20-24) contro il Cernusco che tra l’altro appaia i biancorossi al terzo posto della Poule con una differenza punti migliore. Girone che ha visto anche la disputa dello scontro diretto in vetta, con i Lyons che hanno battuto l’Amatori Union senza però riuscire a scavalcarla in vetta.

Tornando al Levi, la gara tra Varese e Cernusco lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa, costretti a una rimonta non completata nel secondo tempo dopo che la prima frazione si era chiusa su un netto 5-18 per i milanesi.

Ospiti in vantaggio al 13′ con Alessio Falcone su calcio, ma il Varese al 20′ ha trovato l’unico sorpasso con una meta di punizione che però non è stata trasformata da Federico Bianchi. Il vantaggio bosino dura una manciata di minuti, il tempo per vedere la meta di Marinelli (5-8) e il secondo piazzato messo tra i pali da Alessio Falcone. Ma è stato Savini, quasi allo scadere, a infliggere il danno maggiore al Varese, sotto 5-18 alla pausa lunga.

In una ripresa a fari spenti però, il Varese ha provato a ribaltare il risultato: il Falcone di casa, Simone, ha realizzato al 4′ la meta del 10-18 mentre a metà tempo un piazzato di Broggi è valso il -5, 13-18. Il Cernusco ha trovato punti dalla piazzola con il solito A. Falcone (13-21) ma i padroni di casa sono arrivati a un solo punto di distanza con una seconda meta di punizione trasformata da Broggi al 32′. I ragazzi di Galante e Donoghue hanno provato il forcing nel finale ma l‘ennesimo “centro” con il piede di Alessio Falcone ha messo al sicuro il risultato per il Cernusco a pochi secondi dallo scadere.

Varese: Comolli, S. Falcone, Broggi, S. Sessarego, Rizzotto (Gramaglia), F. Bianchi, Banfi (c.), G. P. Sessarego, Contardi (Bobbato), Martinoli, Spitieri, Borello, Lacché, Maletti (Bosoni), Dal Sasso, Gulisano. Non entrati: De Bortoli, Lahwaidi. All.: Galante e Donoghue.

Note. Arbitro: Meschini. Cartellini gialli a Banfi, S. Sessarego e Broggi.

Classifica Poule Promozione: Amatori Union Milano 30; Lyons 29; Cernusco, VARESE 15; Chicken Rozzano 11; Formigine 6.

RUGBY MONZA – MALPENSA RUGBY 24-11

Sconfitta prevedibile e onorevole per il Malpensa sul campo della capolista della Poule Salvezza, il Rugby Monza, che ha ormai raggiunto la certezza della permanenza in C1. Un traguardo che le Fenici dovranno cercare nelle ultime tre partite contro le dirette avversarie Rho, Cus Milano e Lainate: obiettivo che è possibile visto che la classifica appare cortissima con il solo Delebio condannato.

La squadra di Brega e Pennestrì è stata autrice di una prova volitiva ed ha sperato a lungo di fare punti: 12-8 il parziale della prima frazione con una meta e un piazzato di Cassia. Poi nella ripresa i brianzoli hanno allungato lasciando al Malpensa solo un secondo piazzato, messo a segno dallo stesso Cassia.