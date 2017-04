Ripulite le sponde del Bardello

Foto varie

Sabato 22 aprile è stata una giornata ecologica molto importante per Cocquio Trevisago: si è difatti tenuta una giornata ecologica in concomitanza l’Earth Day, la “Giornata della Terra”, la più grande manifestazione ambientale del pianeta.

Con la collaborazione di tutta l’Amministrazione Comunale, della Protezione Civile del Comune e delle Associazioni territoriali, l’evento ha preso il via alle 9.30 presso il Parco comunale, dove i volontari si sono suddivisi in due gruppi e, equipaggiati di materiale fornito da Convenzione Rifiuti Sesto, si sono recati in zone “prese nel mirino” dagli incivili nella frazione di S. Andrea.

«È stata una mattinata di inteso lavoro – commenta Laura Bressanconsigliere delegato all’Ambiente e all’Ecologia – : sono stati perlustrati palmo a palmo gli argini del fiume Bardello, i fossati, i bordi strada dell’ex discarica e il parco, a caccia di immondizia e rifiuti abbandonati, consentendo di ridare decoro ad aree spesso deturpate da persone che, senza rispetto per l’ambiente e la collettività, le utilizzano come discariche senza considerare gli effetti negativi del loro comportamento».

Il risultato dell’attività di pulizia sono stati oltre 30 sacchi di rifiuti raccolti: bottigliette di plastica e vetro, lattine, mozziconi di sigaretti, sacchi e sacchetti di plastica, carta e cartone di ogni sorta, ma anche cerchioni di pneumatici, abiti e scarpe, accanto ad oggetti più “originali” come una macchina da caffè, una vecchia Polaroid, un vecchio stereo 8, un modem, per poi passare ad oggetti ingombranti come un’intera cucina fatta a pezzi, e una montagna di macerie costituita da piastrelle, sanitari, detriti e calcinacci che presumibilmente dopo opere di ristrutturazione sono stati scaricati nel modo più “rapido”; e ancora: una bombola del gas, un carrello della spesa, lana di vetro, schiuma poliuretanica, fili elettrici con annesse placchette e molto altro ancora.

Molti dei rifiuti erano evidentemente abbandonati ormai da diversi anni: inglobati dal terreno e dalla vegetazione il loro recupero è stato molto difficoltoso.

Tutto il materiale (accuratamente differenziato dai volontari) è stato portato all’Ecocentro comunale per lo smaltimento.

L’Earth Day si è concluso con giochi di intrattenimento per bambini e un aperitivo offerto a tuti i partecipanti all’iniziativa presso il Parco ripulito!

«Sono molto soddisfatta per l’iniziativa – ha continuato Laura Bressan – , che punta a sensibilizzare la popolazione sulle tematiche ambientali, promuovere l’amore per il luogo in cui si vive, ma anche favorire l’aggregazione tra i cittadini di Cocquio».

«L’aiuto più ambito, sarebbe quello di coloro che sporcano: presa consapevolezza del danno che arrecano alla comunità e all’ambiente, mi auguro smettano di abbandonare i rifiuti e inizino a recarsi nel centro per la raccolta e non all’aperto.

A tal proposito si rammenta che il nostro centro di raccolta è situato in via Cascina Laghetti ed osserva i seguenti orari: martedì 14.00-16.30, giovedì 08.30-11.30, sabato 09.00-12.00/14.00-16.00 ed è attrezzata per la raccolta di accumulatori al piombo, carte e cartone, elettrodomestici, inerti, ingombranti, lampade a scarica, legno, materiali ferrosi, oli, plastica dura, pneumatici, scarti vegetali da giardino, toner, vernici e vetro. Inoltre è attivo un servizio porta a porta per il ritiro di arredi e R.A.E.E., che deve essere prenotato chiamando l’ufficio tecnico negli orari di apertura al pubblico.

Un sincero ringraziamento a tutti i partecipanti e alle Associazioni, che hanno favorito un’ampia e convinta partecipazione», ha concluso il consigliere delegato all’Ambiente e all’Ecologia.