Rissa in viale Belforte: due denunciati

La Polizia è accorsa la scorsa notte in viale Belforte a Varese dopo diverse segnalazioni degli abitanti: all’interno di un bar della zona era in corso una rissa, nata per futili motivi, tra cittadini sudamericani.

Gli operatori della Volante, una volta arrivati sul posto, sono riusciti a bloccare due uomini che cercavano di darsi alla fuga a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata.

I soggetti, sottoposti a controllo, sono stati trovati in possesso di quattro coltelli da cucina, ben nascosti all’interno dell’auto. E, alla richiesta degli agenti, si sono giustificati dicendo di aver asportato i coltelli dal bar per potersi difendere dalle persone che li minacciavano di morte.

I due uomini, di 38 e 36 anni, sono stati denunciati sia per rissa che per porto abusivo di arma da taglio: nel frattempo sono in corso ulteriori accertamenti, per accertare la condotta criminosa di tutte le persone presenti sul posto.