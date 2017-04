Roberto Bertoglio presidente della consulta Sciarè-Cedrate

Cedrate generica Gallarate

Roberto Bertoglio è stato votato come presidente della consulta Sciarè e Cedrate, quarta miniassemblea a riunirsi (all’appello manca solo il debutto di Arnate-Madonna in Campagna).

Nei giorni scorsi tra i cinque eletti della consulta ci sono stati contatti per definire come muoversi, anche a fronte dell’episodio un po’ imbarazzante visto a Crenna-Moriggia. Il comitato Insieme per Cedrate, che esprimeva tre dei cinque consiglieri di consulta, poteva aspirare a eleggere un suo membro come presidente, ma alla fine una scelta diversa ha prevalso su quella di quartiere: Roberto Bertoglio – residente a Sciarè – ha ricevuto infatti tre voti, il suo, quello di Stefano Matta (sempre residente a Sciarè) e quello di Lidia Deveronico (che è invece appunto cedratese, il che ha creato qualche attrito nel locale comitato).

Il nome di Bertoglio è stato avanzato da Stefano Matta, che nel suo primissimo intervento ha ringraziato i suoi elettori (con 175 preferenze è stato il più votato in città nelle elezioni di consulta). Alternativa a Bertoglio è stata la candidatura della cedratese Miriam Gastaldello, ma la maggioranza richiesta – 3 voti – è stata ottenuta subito da Bertoglio (Gastaldello è stata invece sostenuta da Emilio Poletto).

Parole d’ordine del neo-presidente: «Grazie a tutti voi, perché Cedrate e Scoare hanno dimostrato un bell’esempio di democrazia, perchè i candidati che hanno saputo coinvolgere il maggior numero di persone in Gallarate. Comunità: a Cedrate domenica abbiamo assistito alla dedicazione di piazza Carlo Maria Martini, riprendo le sue parole sulla “piazza luogo d’incontro e non di scontro”, così devono essere le consulte. Imparare ad ascoltare, a parlare francamente, ad evitare personalismi. Fare squadra: da direttore di un coro, prendo l’esempio classico del coro, con i solisti e gli altri coristi che costruiscono insieme la musica».

Bertoglio ha fatto riferimento anche alle specificità dei due quartieri, sul tema della partecipazione: «Cedrate ha saputo creare un attivo comitato, una cosa bella. Sciarè ha sonnecchiato, ma ora la gente ha dato un segnale con la partecipazione al voto». Per mantenere un equilibrio tra i due quartieri, il neopresidente ha proposto di affidare a due cedratesi il ruolo di vicepresidente e segretario, facendo riferiemento ai consensi ottenuti all’elezione dello scorso marzo: Lidia Deveronico è stata indicata come vicepresidente, Miriam Gastaldello come segretario.

Da notare che la primissima seduta di costituzione della Consulta ha visto la partecipazione di una ventina di persone, il pubblico più corposo visto fino ad ora (un po’ meno a Cajello-Cascinetta, decisamente di meno nelle prime due consulte). La miniassemblea Cedrate-Sciarè ha inoltre già concordato la prossima convocazione: il 26 aprile alle 21.00.