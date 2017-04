Roberto Curatolo presenta “Vite in chiaroscuro” alla Cuac

Il collettivo Lilith ospita venerdì 21 aprile, alla Cuac di via Torino, un incontro con Roberto Curatolo, autore di “Vite in chiaroscuro”

«Il nostro Collettivo Lilith nasce dalla volontà di essere sul territorio luogo di cultura, di aggregazione e di supporto dedicati all’universo femminile» spiegano le promotrici».

«Abbiamo invitato un grande conoscitore dell’animo umano, Roberto Curatolo, a presentare il suo ultimo libro “ Vite in chiaroscuro” perché sa dare voce al “ femminile” cogliendone i sacrifici silenziosi e le paure nascoste. In un’intervista del 2012 afferma: “Sono convinto che le donne siano di gran lunga più evolute dei maschi. Sono avanti in fatto di sensibilità, di equilibrio, di praticità. Sono certo che il mondo in mano alle donne sarebbe molto più vivibile”».

L’incontro si tiene alla Cuac, via Torino 64, Gallarate. Aperitivo dalle 19.30. Inizio presentazione ore 21.00: conduce Gianni Zuretti, letture a cura di Katia Pezzoni.

Venerdì