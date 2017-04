Roncari torna alla guida dell’Avis: “Servono giovani donatori, fatevi avanti”

healthcare, medicine and blood donation concept - male and female hands holding red heart with donor sign

Marco Roncari, ex-sindaco di Fagnano Olona, è stato rieletto ( a dieci anni di distanza dalla sua ultima presidenza) a capo dell’Avis di Busto Arsizio e Valle Olona. In occasione del suo insediamento ha deciso di lanciare un appello ai giovani: «Abbiamo bisogno di voi, servono giovani donatori per garantire la continuità di questo importante servizio – spiega Roncari – la nostra sezione è la più grande della provincia di Varese e per continuare ad esserlo servono nuovi donatori».

L’Avis di Busto Arsizio (che comprende anche Borsano, Solbiate Olona, Fagnano Olona, Olgiate Olona) conta tra i 4500 e i 5000 donatori che effettuano più di 7500 donazioni di sangue all’anno: «Per iscriversi all’Avis basta contattare la segreteria e dare la disponibilità ad eseguire alcuni esami per verificare lo stato di salute e, di conseguenze, la possibilità di donare».

Roncari rilancia questo tipo di impegno sociale che salva la vita a moltissime persone ogni anno: «Io ho donato per 18 anni, oggi non posso farlo più per problemi di salute ma fino a quando ho potuto ho dato il mio contributo – ha sottolineato il presidente – il mio impegno ora è diverso ma l’obiettivo è quello di continuare a far crescere l’Avis e il numero di donatori»