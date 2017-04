Russo: “Siamo stati aggrediti dai militanti dei centri sociali”

«Siamo stati aggrediti dai militanti dei centri sociali». Così Massimiliano Russo, candidato sindaco di Movimento Etica alle prossime elezioni amministrative, descrive quanto accaduto in Corso Berneschi domenica mattina, 9 aprile. Durante il gazebo che stava effettuando con i membri della sua lista e con alcuni esponenti di Forza Nuova, diverse persone hanno manifestato contro la loro presenza, con slogan come “No al fascismo”.

«Soltanto grazie al pronto intervento dei Carabinieri della tenenza di Tradate e Polizia di Stato di Varese si è evitato lo scontro che gli antagonisti di sinistra hanno cercato più volte tanto da costringere le forze dell’ordine a richiedere ulteriori rinforzi per contrastare l’attività bellicosa dei manifestanti – spiega Russo -. Nonostante Movimento Etica avesse tutte le autorizzazioni necessarie per essere presente sul territorio in vista delle prossime elezioni amministrative con il proprio candidato Massimiliano Russo, i centri sociali hanno aggredito prima verbalmente per poi passare alle vie di fatto i rappresentanti presenti ed il candidato Sindaco che è stato più volte spintonato. Diversi danneggiamenti anche alle strutture rompendo in più punti il gazebo e i pannelli pubblicitari».

«Questo è stato un vero è proprio attacco alla democrazia – prosegue il candidato -, non saranno certo elementi che vivono nell’illegalità a fermarci, ripristinare l’ordine costituito e ritrovare la sicurezza che manca è il nostro principale obiettivo, oggi più che mai. Questi soggetti che senza alcun rispetto si permettono di assaltare una città come Tradate, impedendo non solo la libertà di espressione ma bloccando con la loro protesta non autorizzata la via principale, non devono avere più spazio nella città e sarà il mio primo compito appena insediato come Sindaco. Ringrazio le forze dell’ordine che con la loro professionalità hanno impedito accadesse il peggio e tutti i militanti presenti che nonostante le provocazioni non hanno reagito dimostrando ancora una volta chi rispetta la legge e chi ha solo come scopo il disordine sociale; un plauso anche ai militanti di Forza Nuova presenti, spesso indicati come elementi estremisti e pericolosi, che hanno dimostrato sul campo alla cittadinanza con un comportamento esemplare che il pericolo arriva da altri elementi che vengono supportati dalla sinistra facinorosa».

Conclude Russo: «Chiedo al sindaco di Tradate signora Cavalotti una dura presa di posizione nei confronti di questi atti incivili e barbari, impedendo immediatamente qualsiasi tipo di raduno e assembramento di forze riconducibili ai centri sociali e antagonisti e la chiusura seduta stante dei centri sociali presenti sul territorio, atto dovuto onde evitare il ripetersi di situazioni di pericolo in città».