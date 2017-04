Sabato rischio incendi su tutta la regione

Foto di Franco Aresi

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha confermato anche per la giornata di domani, sabato 22 aprile, la moderata criticita’ (codice arancione), per rischio incendi boschivi sulle zone: F1 (Valchiavenna, Sondrio), F2 (Alpi centrali, Sondrio), F3 (Alta Valtellina), F4 (Verbano, Varese), F5 (Lario, Unione delle Comunita’ Montane: Alto Lario Occidentale, Alpi Lepontine, Lario Intelvese, Triangolo Lariano, Lario Orientale, Valle di San Martino, Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino Riviera), F6 (Brembo, Bergamo), F7 (Alto Serio – Scalve, Bergamo), F9 (Valcamonica, Brescia), F15 (Oltrepo’ pavese) con estensione su F8 (Basso Serio – Sebino/BS).

IL METEO – Per la giornata di domani, 22 aprile, sono previste condizioni di instabilita’ per la presenza di correnti settentrionali in quota, tendenti in particolare ad intensificarsi temporaneamente tra la serata di sabato 22 aprile e le prime ore di domenica 23 sui settori alpini nord-occidentali.

Si confermano pertanto condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi sui tutti i settori, in particolare su quelli Alpini e Prealpini occidentali.

INDICAZIONI OPERATIVE – In conseguenza delle condizioni meteo previste stabili ancora per i prossimi giorni, con assenza di precipitazioni significative, degli incendi recenti su F1, F2, F5, F6 e ancora in atto nelle zone F1, F2 e F6, il proseguimento della ventilazione settentrionale (che potrebbe causare difficolta’ alle operazioni di volo dei mezzi aerei dell’antincendio boschivo), si consiglia di mantenere le azioni di sorveglianza e pattugliamento del territorio, che dovranno riguardare prevalentemente i Comuni ricadenti nelle classi di rischio 3, 4 e 5 del Piano regionale delle attivita’ di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e i Comuni colpiti dagli incendi recenti.

PERIODO AD ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO – Si ricorda che il ‘Periodo ad alto rischio di incendio boschivo’ e’ ancora ‘Attivo’ su tutto il territorio regionale. Vige pertanto il divieto assoluto di accendere fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio.

SEGNALAZIONI – La Sala operativa chiede di segnalare con tempestivita’ eventuali criticita’ che dovessero presentarsi sul

proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala operativa di

Protezione civile regionale: 800.061.160 o via mail all’indirizzo: cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it o salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it.