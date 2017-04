Sacconago porta la sua fiaccola in Francia

Era il 1955 quando un gruppo di giovani dell’Oratorio di Sacconago di Busto Arsizio, guidati dall’allora coadiutore Don Franco Scotti, diedero vita alla Fiaccola Votiva: una manifestazione di fede e di amore, di sacrificio personale e collettivo necessario per giungere insieme alla stessa meta. Da allora sino ad oggi, per ben 63 edizioni consecutive, l’inizio del Mese di Maggio, dedicato alla Madonna, a Sacconago è sempre stato caratterizzato dalla Fiaccola.

Un evento che negli anni ha visto la partecipazione di ben tre generazioni di Sinaghini; gli atleti di oggi sono i nipoti di quei giovani che nel lontano 1955 parteciparono alla 1^ edizione; sono i figli degli atleti che negli anni hanno partecipato ad edizioni storiche quali Roma, Lourdes, S.Giovanni Rotondo, e che oggi partecipano come autisti o organizzatori.

Sessantatre edizioni in cui la Fiaccola di Sacconago ha visitato ben 14 regioni diverse (Lombardia, Toscana e Veneto le più visitate) ed anche 3 stati esteri: Francia (Lourdes 1974) –Repubblica di San Marino (1989) – Svizzera (Einsiedeln 2000). – Quest’anno, come detto, si torna all’estero e precisamente nel sud-est della Francia, in una regione delle Rhône-Alpes, nel dipartimento dell’Isère, in un villaggio denominato La Salette. Proprio qui, il 19 settembre 1846, la SS. Vergine apparve a due ragazzi che portavano a pascolare le loro mucche. Si chiamavano Massimino Giraud e Melania Calvat , di rispettivamente 11 e 14 anni. La Signora apparve in lacrime seduta sopra un sasso e, dopo essersi alzata in piedi, affidò loro un messaggio con l’incarico di «farlo sapere a tutto il suo popolo». Il santuario metà della Fiaccola di quest’anno è situato vicino al luogo dove sarebbe avvenuta l’apparizione, a circa 1.800 metri di altitudine e a 14 km dal paese più vicino. Qui sorge la basilica di Nostra Signora della Salette terminata nel 1865 e qui grazie alla generosità dei giovani di Sacconago, verrà accesa la Fiaccola.

Oltre alle edizioni, 63 è anche il numero di atleti (42 uomini e 21 donne) che si alterneranno in staffetta per 380 km, di cui 150 in terra Francese, per un totale di oltre 31 ore di corsa. Un atleta classe 1935 e uno classe 1945 i più esperti, 6 ragazzi nati nel 2004 i neofiti alla loro prima esperienza – 20 Autisti – 3 Motociclisti – 2 Fotografi – 7 Membri dell’organizzazione – un totale di 95 persone, “capitanate” dal Coadiutore dell’Oratorio Don Claudio Fossa, che percorreranno le strade Francesi e poi quelle di Piemonte e Lombardia con il compito di riportare la Fiaccola sino alla Chiesetta di Madonna in Campagna a Sacconago, testimonianza della loro fede e del loro amore.

Una corsa ininterrotta a partire dalle ore 8.30 di Domenica 30 Aprile, per oltre 26 ore di fila, notte compresa, con la Fiaccola che illuminerà la Fede di questi atleti e con la Fiamma che riscalderà il loro entusiasmo. Prevista una sola sosta il giorno 1 Maggio sul via del ritorno, per il pranzo comunitario a Vercelli, presso il convento dei Salesiani. Nel primo pomeriggio poi la ripresa della corsa per l’ultimo tratto di circa 5 ore che condurrà la carovana verso Busto Arsizio.

L’arrivo tra le classsiche “due ali di folla”, è previsto per le ore 20.30 di Lunedì 1 Maggio, alla Chiesetta di Madonna in Campagna a Sacconago, nell’ambito della Festa omonima. Un arrivo sempre carico di emozioni e di soddisfazione, per tutti i partecipanti ed anche per il numeroso pubblico che di solito affolla e ringrazia animatamente i partecipanti.