Una giornata al Sacro Monte di Varallo

Il Sacro Monte di Varallo

Le parrocchie di Cuasso e Brusimpiano organizzano per sabato 20 maggio un pellegrinaggio al Sacro Monte di Varallo.

Il viaggio sarà effettuato con pullman granturismo con diverse tappe per la partenza (la prima alle 7 da Brusimpiano).

Il programma della giornata prevede l’arrivo attorno alle 9.45, la salita in funivia per la visita guidata alle cappelle e la messa. Dopo pranzo pomeriggio libero per la visita della bella cittadina di Varallo. Alle 17 il rientro con arrivo attorno alle 19.30.

Nella quota di partecipazione (40 euro per gli adulti e 20 per i bambini) è previsto anche il pranzo.

Le iscrizioni devono essere effettuate entro domenica 7 maggio telefonando ai seguenti numeri 0332 929271 (Ornella), 0332 939318 (Angela).