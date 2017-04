San Vittore “terrà a battesimo” il nuovo Del Ponte

pediatria ginecologia nuovo ospedale

L’8 maggio prossimo, festa di san Vittore, è stata organizzata la cerimonia inaugurale del nuovo ospedale Del Ponte, l’ospedale della donna del bambino.

Il nuovo padiglione si chiamerà Michelangelo, mentre il vecchio padiglione si chiamerà Leonardo.

Alla cerimonia d’inaugurazione di un’opera attesa da anni saranno presenti il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, l’assessore alla sanità Giulio Gallera, il presidente del consiglio regionale Raffaele Cattaneo, le autorità politiche, cittadine, provinciali e regionali, associazioni e cittadini.

IL NUOVO DEL PONTE

Nel nuovo padiglione ci saranno camerette di pediatria decorate in modo differente ma anche nuove camere di ginecologia oltre al reparto di neuropsichiatri a infantile, la terapia intensiva pediatrica, il potenziamento della TIN (terapia intensiva neonatale), sale chirurgiche e il pronto soccorso, potenziamento dell’attuale punto di primo intervento.

Il polo materno infantile conterà su un reparto di neuropsichiatri a infantile con 10 posti letto più 2 di Day Hospital. Aumenteranno di 11 letti sia pediatria sia ginecologia. Anche la TIN acquisterà 5 culle in più (arriverà a 10) mentre la nuova terapia intensiva pediatrica avrà 6 posti letto.

Con la cerimonia di inaugurazione però non comincerà immediatamente l’attività del nuovo padiglione. Occorrerà infatti ancora un po’ di tempo per terminare i lavori di allestimento e soprattutto per terminare il percorso di assunzioni del personale: sono infatti 46 gli infermieri che verranno assunti, oltre a ginecologi, ostetriche, 7 neurochirurghi e 12 pediatri che hanno già cominciato a lavorare anche su Angera.

Occorrerà aspettare qualche settimana, forse qualche mese, per l’inizio delle attività, mentre nel giro di un anno il nuovo polo infantile potrà lavorare a pieno regime, se tutto andrà per il verso giusto.