Scacchi, da Tradate due squadre alle finali regionali

Giovedì 6 aprile si sono svolti al Palazzetto dello sport di Cormano, le finali regionali lombarde del Campionato Studentesco di Scacchi 2017. Ogni anno le presenze aumentano di partecipanti: quest’anno erano presenti 118 squadre (l’anno scorso erano 103). Una squadra è composta da quattro giocatori, con aggiunte massimo due riserve.

I partecipanti erano 573.

Grado / Ordine Nr. Squadre Nr. Giocatori:

1 Primarie Maschile Misto 16 squadre 85 partecipanti.

2 Primarie Femminile 16 squadre 81 partecipanti.

3 Secondarie I° Grado Ragazzi Maschile Misto 14 squadre 67 partecipanti.

4 Secondarie I° Grado Ragazzi Femminile 9 squadre 39 partecipanti.

5 Secondarie I° Grado Cadetti Maschile Misto 18 squadre 92 partecipanti

6 Secondarie I° Grado Cadetti Femminile 9 squadre 43 partecipanti.

7 Secondarie II° Grado ALLIEVI Maschile Misto 15 squadre 73 partecipanti.

8 Secondaria II° Grado ALLIEVI Femminile 5 squadre 22 partecipanti.

9 Secondaria II° Grado JUNIORES Maschile Misto 12 squadre 55 partecipanti.

10 Secondaria II° Grado JUNIORES Femminile 4 squadre 16 partecipanti.

Purtroppo la Provincia di Varese è ancora molto indietro per quanto riguarda la partecipazione di questa manifestazione sportiva scolastica e pensare che la Federazione Italiana di Scacchi è nata proprio a Varese 97 anni fa, infatti fra tre anni per il centenario stanno già pensando a qualcosa di bello.

Le uniche due squadre che hanno partecipato per la provincia di Varese sono state: una appartenente al Liceo Marie Curie (Arshad Waleed, Belegu Christian, Bossi Daniele, Caselli Eric, Salina Aurora) e una appartenente all’Istituto Comprensivo Galileo Galilei (Manunta Federico, Nigro Gabriele, Vaccari Viola, Bernardelli Simone, Castelli Paolo, Rusu Andrei Riccardo) entrambi di Tradate e seguite dalla dirigente Patrizia Neri; e sempre entrambe accompagnate e gestite dall’istruttore Giulio Grigioni (presidente del Circolo Scacchi…Era di Tradate).

Sarebbe interessante per il 2018 proporre questa brillante manifestazione nella nostra provincia! Ci stiamo già ragionando. Sono soddisfatto della squadra Juniores del Marie Curie che si è qualificata al quarto posto, un soffio dalle prime, nonostante la squadra abbia subito assenze importanti, altrimenti la vittoria sarebbe stata alla portata. Inoltre, se una delle tre prime squadre dovesse rinunciare a partecipare alle finali che si svolgeranno a maggio nelle Marche, potremmo andarci noi. Ci devono far sapere. Per la squadra primaria, è ancora in fase “sperimentale” è il primo anno che partecipa. Si è qualificata dodicesima. Lavorandoci per l’anno prossimo può certamente però diventare più competitiva. Mi è piaciuto lo spirito amichevole e onesto da parte degli adolescenti. Dimostrando che lo sport può essere ancora visto come una sana e onesta attività pacifica, non estremizzata all’”aggressività” a tutti costi, con il rischio pure di farsi male, dove diventa anche divertente incontrare gente nuova e conoscerla. Ringrazio di cuore i genitori che hanno dovuto perdere un giorno lavorativo per accompagnarli.

La manifestazione è stata organizzata dall’Asd Scuola scacchi Cormano con il patrocinio del comune e la collaborazione della Federazione Scacchistica Italiana e dal Miur: Ministero Pubblica Istruzione e Ricerca.