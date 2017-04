Scapini, doppietta da bomber vero

Varese - Varesina 2-0

Buona partita per il Varese, che batte 2-0 la Varesina. La doppietta di Scapini dà al bomber il premio di migliore in campo. Ottima gara di Piraccini, mentre sotto tono le prestazioni di Innocenti e Vingiano. Per la Varesina Frugoli è il più attivo, Anzano conclude poco.

PISSARDO 6,5: Sempre presente e attento. Non si fa sorprendere nelle poche occasioni in cui è chiamato in causa

TALARICO 6,5: Buona prova, esce nel finale con un paio di discese degne di nota

SIMONETTO 6,5: Partita concreta e di carattere. Ottimo lavoro contro un volpone come Anzano

FERRI 6: Dirige a dovere la retroguardia. Un po’ troppo nervoso

BONANNI 6: Timido nel primo tempo, nella ripresa fa qualcosa in più

GAZO 6,5: Recupera una quantità enorme di palloni e anche in regia riesce a essere più preciso

BOTTONE 6,5: Una diga sulla mediana difficile da valicare per la Varesina

Benucci 6: Bene per impatto. Un paio di palloni poteva gestirli meglio

VINGIANO 5,5: Buona prova tattica, ma non riesce a innescare il suo sinistro

Cusinato 6: Tanta sostanza nel momento della gara in cui serve di più

PIRACCINI 7: Una partita di grandissimo spessore agonistico. Gli manca solo il gol

INNOCENTI 5,5: Utile nell’occasione del gol, poi non si vede più se non per un paio di cross

Becchio 6,5: Un paio di discese interessanti. Prova la via del gol ma non è fortunato

SCAPINI 7,5: Due gol per incollarsi la maglia numero nove sulle spalle. Sarà lui l’uomo in più del Varese in questo finale di campionato? Per ora la risposta è sì

Varesina: Varesio 6; Caso 5,5, Albizzati 5,5, Musca 5; Oldrini 5,5, Di Caro 6 (Mira s.v), Marzio 6, Martinoia 5,5 (Broggi 5,5), Groppo 6; Anzano 5 (Scapinello 5,5), Frugoli 6,5.