Scapini trasforma in oro tutti i palloni

Varese - Bustese 2-1

PISSARDO 7 – Poco impegnato, però è superlativo su Panigada a inizio ripresa. Sempre sicuro sui cross e sulle palle potenzialmente velenose.

LUONI 5,5 – Panigada lo punta e lo salta in un paio di occasioni, compresa quella da cui nasce la rete di Pllumbaj.

FERRI 6 – Partita non perfetta, ma resta a galla d’esperienza anche contro avversari più rapidi.

VISCOMI 6 – Rischia qualcosa quando Panigada lo abbatte in area, ma nell’occasione è l’arbitro a non fischiare fallo. Per il resto, ordinaria amministrazione.

TALARICO 7 – Stantuffo della fascia destra: da lui nascono l’occasione per Moretti e il rigore. Cala un pizzico nella ripresa, ma ad applausi (e voto) ampiamente guadagnati.

VINGIANO 5,5 – Prova a giocare a testa alta, ma la scintilla non scocca mai del tutto.

BOTTONE 6 – Giudizioso in mezzo al campo, attento a non lasciar passare gli avversari.

BONANNI 5 – In attacco si fa anche trovare pronto arrivando spesso in zona cross. Il problema è che non ne manda uno dove dovrebbe: corti, bassi, fuori portata. Campionario di errori.

ROLANDO 6,5 – Bell’inizio vanificato da un rigore calciato molto male. Non si dà per vinto, torna dagli spogliatoi mettendo in campo tanta personalità, viene premiato dal gol-partita.

MORETTI 5 – Divora il gol dell’ex dopo appena 2′, poi non ha altre occasioni di andare a segno. E fatica molto a crearsele.

SCAPINI 7 – Un gol, un assist, un rigore guadagnato. Essenziale e incisivo al massimo: è in un gran momento di forma, buon per il Varese.