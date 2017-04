Schiuma nel fosso a Voltorre

Una sostanza di colore bianco, simile ad una schiuma, è stata avvistata in un fosso lo scorso weekend a Voltorre da alcuni volontari della protezione civile di pattuglia sulla pista ciclabile.

Si tratta di un avvallamento che ospita un torrente che per una parte dell’anno rimane in secca, ma che in questi giorni, raccogliendo le acque piovane, inevitabilmente porta la sostanza più a valle, e da qui nel lago.

Della questione è stato investito l’ufficio tecnico e l’assessore Massimo Parola, vicesindaco e con delega alla Protezione Civile.

«Abbiamo subito allertato la polizia locale, che ha già eseguito alcuni sopralluoghi – spiega Parola – . Ora bisognerà verificare la fonte di queste emissioni, che con ogni probabilità provengono da privati: nella zona non sono difatti presenti attività produttive».

Siamo in un’area molto vicina alla pista ciclabile e anche un nostro lettore ha notato l’emissione girando col cellulare un breve video che proponiamo in allegato a questo articolo. La foto invece è stata scattata domenica scorsa.

Nella giornata di oggi, mercoledì 26 aprile è previsto un nuovo sopralluogo della polizia locale.