Scontri diretti per Caronnese, Varesina e Legnano

Siamo arrivati alla trentesima giornata in Serie D, che si disputerà domenica 9 aprile alle ore 15.00. Nel Girone A è ancora tutto aperto, soprattutto il discorso promozione. Avrà una sfida di alta classifica la Caronnese in casa della Pro Sesto, la Varesina cerca punti salvezza contro l’OltrepoVoghera, mentre il Legnano ospiterà il Pinerolo. Tutti scontri diretti da non fallire.

PRO SESTO – CARONNESE

Il primo posto del Cuneo è distante solo tre punti per la Caronnese, che deve continuare a credere nella promozione. Domenica i ragazzi di mister Marco Gaburro avranno un duro impegno a Sesto San Giovanni contro la Pro Sesto. I milanesi sono a due punti dalla zona playoff e vogliono rientrare in corsa per gli spareggi. Corno e compagni non possono però concedersi ulteriori passi falsi. Sarà una gara intensa e che mette in palio punti pesantissimi.

VARESINA – OLTREPOVOGHERA

Sa di ultima chance per evitare i playoff lo scontro diretto tra Varesina e OltrepoVoghera. In questo momento i vogheresi sono a 33 punti, sei in più delle fenici, prima squadra in zona playout. Una sconfitta per la squadra di Marco Spilli condannerebbe loro agli spareggi salvezza. Al contrario, una vittoria riporterebbe qualche speranza. Anche in questo caso la posta è altissima.

LEGNANO – PINEROLO

Il Legnano arriva dalla vittoria in casa del Varese. Si è parlato tanto della sconfitta biancorossa e poco della vittoria lilla, che riapre qualche finestra salvezza. In questa ottica sarà fondamentale la gara di domenica per i ragazzi di Paolo Tomasoni. Al “Mari” arriverà il Pinerolo, penultimo in compagnia di Pro Settimo e Bustese. In questo momento la distanza è di sei lunghezze, ma con un altro successo il Legnano potrebbe riaprire i giochi per le ultime due posizioni.