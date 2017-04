Scontro frontale sulla statale del ponte di Varallo

Foto varie

Vigili del fuoco, 118 e Polizia Stradale stanno intervenendo sulla statale 336 tra Varallo Pombia e Sesto Calende, in territorio piemontese, per un incidente stradale. La strada è stata chiusa per soccorsi e rilievi, fino alle 15.45.

(foto d’archivio)

Si tratterebbe di uno scontro frontale, avvenuto nel tratto che dal ponte sale verso il paese piemontese. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco da Arona, la Polizia Stradale per i rilievi del caso e la Polizia Locale di Varallo per deviare il traffico.

Il 118 ha soccorso quattro persone: una persona è stata trasferita in ospedale a Borgomanero, in codice giallo.

(articolo aggiornato alle 16.00 di mercoledì 12 aprile)