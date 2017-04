Scontro sulla 336 tra auto e pullman

Foto varie

Oggi, sabato 15 aprile, alle ore 10.00, i vigili del fuoco del distaccamento di Busto-Gallarate, sono intervenuti nel comune di Gallarate, sulla SS 366, per incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento un’autovettura e un autobus si sono scontrati.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali, hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Nello scontro sono rimaste coinvolte in tutto 5 persone, tra cui anche un bimbo di soli 2 anni. I feriti sono stati portati all’ospedale in codice verde.