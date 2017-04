Scontro tra auto e moto, ferito un 14enne

Un ragazzo di 14 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Casciago nel primo pomeriggio di mercoledì 19 aprile.

Il motorino che guidava il giovane era all’incrocio tra via Manzoni e via Fratelli Bandiera -a pochi metri dalla stazione- quando è finito contro un’auto che stava svoltando. Il ragazzo non è riuscito ad evitare il mezzo ed è stato sbalzato sulla strada.

Subito sono scattati i soccorsi: il centralino di Areu ha inviato sul posto un’ambulanza mentre da Como si è alzato anche l’elisoccorso. Fortunatamente le condizioni del giovane non sembrano gravi. Dopo le prime cure sul posto è stato trasportato in ospedale a Varese in codice verde.