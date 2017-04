Scontro tra auto e moto in via Venegoni

Incidente - Cassano Magnago

Ancora un incidente stradale che vede coinvolto un motociclista.

Questa volta è avvenuto a Cassano Magnago, poco dopo le 7 di questa mattina.

Per cause che dovranno essere ricostruite grazie a testimonianze e rilievi delle forse dell’ordine, un’auto, una Ford Focus, e una moto si sono scontrate, in via Venegoni, all’altezza del civico 37.

Ad avere la peggio, come sempre, il motociclista, che è rimasto ferito.

Sul posto i soccorsi del 118, un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, ma anche i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada dove c’è stato uno sversamento di carburate. Allertati anche i Carabinieri.

Foto di Usama Zafar