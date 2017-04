Scontro tra auto in via Quintino Sella

Foto varie

Un incidente ha coinvolto due auto in via Quintino Sella a Busto Arsizio. (foto Silvano Simoneschi/sei di Beata Giuliana se)

Lo scontro è avvenuto poco prima delle 16 all’altezza dell’incrocio con via Filippo Meda, la strada che arriva fino alla chiesa del quartiere.

Forse una precedenza non rispettata alla base del sinistro che ha causato anche il ribaltamento di uno dei due mezzi, che ha finito la sua corsa scontrandosi contro gli alberi del viale. Danneggiata anche una terza vettura, investita dai rami caduti.

I soccorritori arrivati sul posto hanno assistito complessivamente tre persone: un ragazzo di 23 anni e due donne di 52. Nessuno di loro sembra in gravi condizioni.

Pesanti disagi al traffico che è rimasto interrotto per diverso tempo per permettere ai Vigili del Fuoco di mettere in sicurezza i mezzi e ripristinare la viabilità.