Scontro tra camion: code in autostrada

incidenti varie

Code in autostrada questa mattina, martedì 18 aprile, a causa di un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti.

Lo scontro è avvenuto poco dopo le 7 in direzione Varese, tra l’uscita di Busto Arsizio e lo svincolo della Pedemontana. Conseguenze fortunatamente non gravi per le persone ma pesanti ripercussioni sul traffico.

In pochi minuti si è formata una coda sin dall’uscita di Castellanza. Le operazioni di sgombero hanno permesso di ripristinare il senso di marcia per far defluire i veicoli in attesa.