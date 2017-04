Scontro tra veicoli, tre feriti

Incidente a Casorate Sempione

Erano circa le 23.00 di ieri, domenica 2 aprile, quando i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo, sono intervenuti nel comune di Casorate Sempione, in via Milano, per incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate.

I vigili del fuoco hanno operato con un’autopompa hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Coinvolti in tutto tre uomini di 45, 75 e 82 anni finiti all’ospedale in codice giallo con le due ambulanze della Cri di Gallarate intervenute sul posto dove ha operato anche un’automedica.