Il razzista che sta imbrattando Masnago

Scritte razziste sono comparse a Masnago nell’ultimo mese: la mano appare la stessa, utilizza un pennarello nero e scrive frasi contro gli africani e sul colore della pelle.

Le scritte xenofobe sono state effettuate in diversi punti del quartiere: piazza Ferrucci, via Bolchini, via Amendola. Sui muri privati, ma anche sulle strutture pubbliche. Potrebbero sembrare opera di un esaltato isolato, ma c’è una circostanza che insospettisce. Poco distante da quelle scritte, è situato un appartamento che ospita alcuni migranti e al cinema Vela, in via Sanvito a Masnago, c’è l’insediamento più grande della zona con i migranti richiedenti asilo.

A ben guardare, il razzista anonimo potrebbe aver anche seguito un ragionamento meno casuale e cioè imbrattare tutti i muri che i ragazzi africani incontrano nel quartiere quando escono. E dunque, ecco spiegato il percorso di insulti dislocato tra la casa di piazza Ferruccio, la chiesa e anche il tratto di strada verso il frutteto di villa Baragiola, la cui storia abbiamo raccontato oggi.

In quella zona, dalla scorsa estate convergono due volte alla settimana una quindicina di migranti per un interessante progetto di cooperazione e solidarietà che, al razzista di Masnago, probabilmente dà un po’ fastidio.