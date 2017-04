Secondo incontro sul re del bosco

cervo

Sabato 22 aprile, a partire dalle ore 9, si terrà a Cairate presso la Sala consiliare il secondo incontro organizzato dalle Gev (guardie ecologiche volontarie) e dal Parco RTO (Rile, tenore e Olona)patrocinato dal comune di Cairate e dalla Provincia, sul tema ungulati, in particolare cervi e cinghiali, gestione e conservazione per una convivenza possibile). Si tratta di una mattinata di confronto tra enti e amministratori per cercare di interpretare e gestire questo fenomeno che ha tratti belli e affascinanti ma anche di difficile gestione.