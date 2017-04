Sei un artista? Allora “Porta arte a Porto”

Porto Ceresio - Murales 2014

Sembra un gioco di parole, ma “Porta arte a Porto” è un progetto vero, voluto dalla nuova amministrazione cittadina per rivitalizzare il paese con nuovi artisti e nuovi progetti culturali.

Dopo la costituzione della Consulta degli artisti, ai primi di aprile, il progetto cresce e si allarga, con l’obiettivo di coinvolgere un maggior numero di persone.

Domani, domenica 30 aprile, alle 11, nella Sala mostre di piazza Luraschi un nuovo appuntamento aspetta artisti e creativi interessati a partecipare.

“Andremo alla scoperta del paese per farlo conoscere a chi ha già aderito alla nostra idea e a chi ancora non si è fatto avanti, anche per valutare proposte e spunti artistici da realizzare sul nostro territorio – spiega il sindaco Jenny Santi – L’invito è rivolto sia a chi ha già partecipato ai precedenti incontri sia a chi ancora non conosce la proposta e il nostro bel paese, ed è aperto non solo a pittori e scultori, ma anche a poeti, scrittori e a chiunque abbia una proposta artistica e la voglia sviluppare a Porto Ceresio”.