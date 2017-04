Senaldi plaude al risultato del ticket Renzi-Martina

angelo senaldi apertura

«Gli iscritti al Partito Democratico in provincia di Varese, come nel resto d’Italia, hanno espresso un voto chiaro: la mozione di Matteo Renzi ha superato nettamente quelle di Andrea Orlando e Michele Emiliano. Dopo questo primo passaggio, vorrei esprimere la mia soddisfazione. Intanto perché ho assistito a dibattiti partecipati, pacati, concentrati sul merito delle diverse proposte. Non era scontato, viste le vicende recenti che, fra toni accesi e polemiche continue, hanno danneggiato il Pd. In secondo luogo, non lo nascondo, mi fa piacere abbia prevalso la mozione che ho sostenuto e presentato in diversi circoli. Probabilmente si è capito che il ticket Renzi – Martina può gestire il partito con attenzione, in modo nuovo e condiviso» continua Senaldi.

«Sono convinto che occorre consolidare e rilanciare il ruolo delle sezioni, oltre alle tradizionali reti di rapporti tra iscritti e simpatizzanti. Ma bisogna anche sperimentare forme di comunicazione e aggregazione al passo coi tempi. La mozione Renzi contiene idee interessanti per rendere il Pd più flessibile e offre risposte a coloro che, anche in queste ore, lamentano la diminuzione degli iscritti. Penso, in particolare, alla possibilità di adesioni “leggere”, tematiche, non fondate sul consenso all’intero progetto politico. Chi batte il territorio e cerca di conoscerlo sempre più a fondo vede da anni che le persone si raccolgono intorno ad argomenti specifici. Per esempio la difesa di posti di lavoro in una azienda in crisi, la tutela di un habitat naturale e così via».

«È anche a questo modo di trovarsi, di formare nuove comunità (seppure temporanee) che il Pd deve guardare per rilanciarsi. Lo slogan di Renzi è Avanti, insieme. Se il Pd vuole che questo “insieme” si allarghi, deve provare ad andare oltre i confini che finora hanno delimitato il suo raggio d’azione».