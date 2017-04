Sequestrati a Malpensa 7mila strumenti medici non conformi

Foto varie

Nell’ambito delle attività di controllo all’importazione, i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Malpensa hanno sequestrato 7.050 parti di strumenti medici di vario tipo, risultati non conformi alle norme in materia di dispositivi medici e loro accessori.

La merce, proveniente dal Pakistan, è stata immediatamente bloccata e sottoposta a verifica. Successivamente al controllo, è stato richiesto l’intervento dell’Istituto Superiore di Sanità – Centro nazionale tecnologie innovative in sanità pubblica, che a seguito di perizia su alcuni campioni, ha evidenziato la non conformità delle merci e della relativa documentazione alle norme in materia di dispositivi medici e loro accessori.

La merce è stata sottoposta a sequestro cautelare, e a carico dell’importatore è stato elevato verbale di constatazione amministrativo.