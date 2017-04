Serie D, al 14a di ritorno in diretta. Pro Patria – Levico

Varie tigrotti

Turno di Pasqua che anticipa al giovedì per la Serie D. Alle 15.00 in campo la Pro Patria allo “Speroni” contro il Levico Terme, mentre a Caronno Pertusella la Caronnese ospita il Legnano. Alle 20.30 la sfida del “Franco Ossola” tra Varese e Varesina. Potrete commentare live e interagire via Instagram e Twitter con gli hashtag #direttavn #propatrialevico e #varesevaresina

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI