Serie D, la 13a di ritorno in diretta. Chieri – Varese; Pergolettese – Pro Patria

Varese Calcio 2016-17

Siamo arrivati alla trentesima giornata in Serie D, la tredicesima per il girone di ritorno. Tutti scontri diretti per le nostre. Il Varese è a Chieri, sfida sul campo della Pergolettese per la Pro Patria. La Caronnese è ospite della Pro Sesto, la Varesina ospita l’OltrepoVoghera, mentre il Legnano al “Mari” se la vedrà contro il Pinerolo.

