Sessant’anni e tanta voglia di ripartire

Venerdì sera si terrà l’inaugurazione ufficiale mentre domenica 23 aprile ci sarà la grande festa per i suoi sessant’anni. Il Circolo Cooperativo di Monvalle ha riaperto i battenti dopo alcuni mesi di chiusura. Il cambio gestione ha richiesto un periodo di riassestamento ma ora, per lo spazio di Via XX Settembre, è tempo di ripartire.

Dopo vent’anni di gestione da parte dello storico Franco Galloni infatti, l’attività è stata rilevata da Mariantonietta, Ivana e Cinzia, tre amiche, due milanesi d’adozione e una varesotta, che hanno deciso di investire in questa nuova avventura: «Abbiamo girato diversi posti ma questo è quello che racchiude lo spirito che cercavamo – spiega Mariantonietta -, i buoni sapori della cucina tradizionale uniti ad attività culturali e per tutta la famiglia». Nel menù infatti ci saranno piatti della tradizione lombarda, piemontese e pugliese e la cucina sarà aperta a mezzogiorno e a cena, sette giorni su sette.

«Questo posto per noi è molto importante, ci investiamo anima e corpo. La festa del 23 aprile vuole essere un modo per ricordare questi sessant’anni di attività e tutte le persone che hanno contribuito alla sua storia e una spinta per ripartire» spiega Flavio Carminati, presidente della Cooperativa che oggi conta 53 soci.

Intanto il locale è stato rimesso a nuovo: all’interno c’è un bancone rosso “fiammante” che accoglie i clienti. La sala è stata arredata con tavolini e sedie colorate di legno, mentre la sala ristoro ha le caratteristiche dell’osteria tipica lombarda, tovaglie a quadretti e una stufa in ghisa per l’inverno. Sulle pareti le fotografie in bianco e nero della vita monvallese. Il pavimento ha piastrelle co