Sfida in cirillico alla Supsi

supsi sede manno

Sabato prossimo, 8 aprile, con inizio alle 13 nell’aula magna della Supsi a Trevano in Canton Ticino prenderà avvio la seconda edizione del Totalniy Diktant. Si tratta di un evento annuale che si svolge non solo a Lugano, ma in tutta la Russia e nel mondo.

La prova consiste nel trascrivere sotto dettatura un testo in lingua russa, per questa edizione appositamente preparato dal autore contemporaneo Leonid Yuzefovic.

A Lugano la lettura sarà affidata a una personalità russa residente nel Ticino, il cui nome per il momento non viene rivelato.

Alcune cifre possono dare un’idea dell’ampiezza di questa manifestazione, concepita e fondata dal gruppo studentesco della facoltà di scienze umane di Università di Novosibirsk. Per l’edizione 2017 si sono annunciate 514 città russe e 287 città estere per un totale stimato a 300.000 partecipanti.

La prova si svolgerà nel mondo, tenuto conto dei fusi orari, sull’arco di 12 ore. Persino i passeggeri di 10 voli aerei da Mosca a Berlino potranno cimentarsi nel dettato.

L’iscrizione all’evento, vivamente consigliata ma non obbligatoria, può essere fatta accedendo al portale www.totaldict.ru a partire dal 29 marzo.

Per Lugano consultare la sezione www.totaldict.ru/lugano, disponibile anche in italiano.

Prima del dettato l’architetto Domenico Cattaneo intratterrà i convenuti sulla storia del Castello di Trevano, fastosa dimora ottocentesca di cui nulla oggi rimane. Fu demolita nel 1961.