Si allungano i tempi per il recupero del muro del sottopassaggio

Da due mesi il marciapiede del lato di via Lanino del sottopassaggio di via Primo Maggio è offlimits ai pedoni a causa di un ponteggio. La situazione continuerà ad essere così ancora per diverso tempo perchè l’Amministrazione ha dovuto intraprendere una sorta di viaggio nel tempo per recuperare i pezzi mancanti.

Tutto è iniziato a gennaio quando in seguito alla caduta di alcuni calcinacci dal muro di contenimento del sottopassaggio di via Primo Maggio (lato via Lanino) l’Amministrazione ha realizzato alcuni interventi di sondaggio. Si è scoperto che i lastroni si stavano staccando e che quindi era necessario mettere in sicurezza l’intero muro. Nel giro di una settimana è stato così posizionato il ponteggio. Si pensava di provvedere alla sostituzione dei lastroni in tempi celeri ma non è stato così.

“La necessità di non rompere la continuità estetica del sottopassaggio ci ha imposto delle soluzioni davvero difficili da concretizzare – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Dario Lonardoni – quelli che sembravano semplici lastroni erano in realtà lavorazioni artigianali d’epoca”.

Per l’Amministrazione è stato difficile trovare qualcuno in grado di elaborare i nuovi pezzi: “Oltre alla realizzazione sarà necessario attendere che venga realizzato anche un processo di invecchiamento per rendere le lastre simili al resto del muro di contenimento”. Da qui i ritardi e i tempi lunghi dell’intervento.