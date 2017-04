Si apre la XVII edizione di Terra Arte e Radici

pittori, quadri, dipinti, sculture

Comincia sabato 1 aprile il ricco programma di eventi della XVII edizione di Terra Arte e Radici incentrata sulla precarietà del presente. Il tema è volto alla ricerca di modelli alternativi per la nostra società in grado di far fronte alle sfide dei nostri tempi. Il tema Altri Sentieri si declina in un festival diffuso che nei tre mesi a cavallo tra primavera e estate, dal 1 aprile al 2 luglio, vedrà susseguirsi molteplici e variegate iniziative.

Anche quest’anno quattro saranno le giornate di apertura (2 e 9 aprile, 14 e 21 maggio) per un totale di una cinquantina di eventi in nove comuni della provincia di Varese.

Coordinata dall’Associazione culturale Aleph e con l’amministrazione di Cardano al Campo come capofila, la formula è quella di sempre: Aleph, nove amministrazioni comunali, i Licei di Gallarate, il museo MA*GA e il Sistema Bibliotecario Consortile “Antonio Panizzi”, sempre essenziali nel lavoro di supporto alla Rete TAR. Continua la collaborazione con l’Ufficio di Informazione a Milano del Parlamento Europeo e con la Commissione europea, attraverso le Rappresentanze a Milano. Regione Lombardia e Provincia di Varese, come di consueto, danno il loro patrocinio.

Accanto ai tradizionali partner, nell’edizione di quest’anno ve ne sono però di nuovi che offrono un contributo importante. È il caso della Cooperativa AISLO che promuove l’avviato progetto Revolutionary Road per il sostegno di circa 300 famiglie in condizioni di fragilità, progetto finanziato da Fondazione Cariplo e in atto in 18 comuni del territorio, molti dei quali della Rete TAR. Collaborazione importante e proficua con AISLO nell’intrecciarsi di strategie comuni volte a sensibilizzare i cittadini e le istituzioni su proposte di innovazione sociale e relazionalità inclusive.

Non si può dimenticare però che la punta di diamante della programmazione ha per protagoniste le scuole e, in primo luogo, i Licei di Gallarate che hanno ideato molteplici iniziative nei comuni di Albizzate, Arsago, Casorate Sempione e Gallarate. Saranno, infatti, al centro della scena nell’inaugurazione del festival del 1 Aprile, presso il Museo MA*GA di Gallarate, alle ore 15.30

Sabato 1 aprile l’evento inaugurale è coorganizzato da Aleph e Licei di Gallarate, in collaborazione con il Comune di Gallarate e il Museo MA*GA e sarà un’inusuale sfilata di idee ad inaugurare la XVII edizione del festival. Una sfilata per dare corpo e voce ad alcune delle idee che sono alla base delle società in cui viviamo. Un’esplorazione a cura dei giovani dell’Associazione Culturale Aleph e degli studenti dei Licei per delineare modelli di società, evidenziarne i presupposti e confrontarne gli esiti. Saranno filosofi ed economisti di ieri e di oggi a offrirci teorie e argomenti per capire un po’ meglio qual è l’impatto sulle nostre società delle priorità che diamo nell’impostare le politiche sociali o economiche. Li faremo sfilare prima e confrontare poi in un dibattito formale: Equità vs merito? Modelli di società a confronto. Sentiremo anche l’opinione del pubblico.

A seguire il PANEL, che declinerà l’analisi nella realtà del nostro territorio discutendo del progetto Revolutionary Road, che propone un’altra strada per rispondere ai bisogni del cittadino attraverso il welfare di comunità. Il progetto verrà presentato da Andrea Mascetti della Commissione centrale di Beneficenza della Fondazione Cariplo, dal coordinatore Sandro Massi della Cooperativa StudioUno e da Raffaella Norcini, Assessore alla cultura e istruzione del Comune di Somma Lombardo.

Ricercare modelli di welfare alternativi, improntati alla sostenibilità e alla partecipazione per rispondere alle esigenze di nuove fragilità, è quindi la direttrice per la programmazione del festival. TAR è anche questo, una rete di amministrazioni, realtà culturali e non solo che, negli ultimi anni, ha approfondito varie tematiche alla ricerca di modelli per sensibilizzare e migliorare le nostre comunità.

Ad arricchire la giornata inaugurale anche l’apertura della bella mostra fotografica di Mauro Gallegani, Storie d’Italia.

All’insegna del fare rete anche progetti come BIMBINBICI, PARK&READ e la SETTIMANA ANTI-SPRECO, che si riconfermano nella programmazione.

Molte, anche quest’anno, le attività per i più piccoli. Non si trascura però anche il pubblico adulto cui sono destinati numerosi concerti, mostre e conferenze. Una proposta ricca e variegata che vuole invitare tutti a ragionare su soluzioni alternative per rispondere ai bisogni del presente e del prossimo futuro.