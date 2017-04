Si chiude con le medaglie al merito il bicentenario di Varese città

Si sono chiuse nella giornata di oggi, 5 aprile 2017, le celebrazioni per i 200 anni dell’elevazione di Varese a Città, iniziate il 7 marzo del 2016.

Galleria fotografica Le medaglie per i 200 anni di Varese Città 4 di 20

Il sindaco di Varese Davide Galimberti e l’assessore alla Cultura Roberto Cecchi hanno consegnato le medaglie, realizzate in occasione del bicentenario, ai componenti del comitato organizzatore delle celebrazioni, in segno di riconoscenza per il grande impegno di questi mesi. In tutto sono stati 22 i varesini premiati con la medaglia del duecentesimo di Varese Città.

«Un ringraziamento al Comitato per aver organizzato tanti eventi e momenti di riflessione sulla cultura in città – ha spiegato il sindaco di Varese Davide Galimberti – Molti degli elementi emersi dagli incontri sono stati anche tradotti in spunti che sono stati inseriti nel progetto Varese&Natura realizzato dall’assessore Cecchi. Varese è una città che, celebrando i propri 200 anni, guarda al futuro e si prepara per i prossimi appuntamenti, dimostrando attenzione a quello che sarà il settore della cultura nei prossimi anni».

Galimberti ha anche ringraziato l’amministrazione precedente: «Per avere avviato l’iter delle celebrazioni per il bicentenario. In segno di quanto sia importante la collaborazione, a prescindere dall’appartenenza politica, quando c’è in ballo il futuro della città. Mi auguro che sul settore cultura si possa avere la stessa collaborazione per gli eventi che verranno organizzati in futuro».

Un ringraziamento è andato infine dal sindaco al comitato: «Per la passione dimostrata. La medaglia che consegniamo oggi è un segno di apprezzamento per il lavoro svolto in questi mesi».

«Abbiamo organizzato in città oltre 40 eventi tra conferenze, concerti e convegni. Il bilancio è nettamente positivo – ha detto il presidente del comitato organizzatore Mauro della Porta Raffo – Ringrazio sia l’amministrazione attuale che quella precedente per l’impegno affinchè queste celebrazioni avessero il successo che hanno ottenuto».

I PREMIATI

Mauro della Porta Raffo, presidente del comitato organizzatore,

Luigi Barion,

Bruno Belli,

Annamaria Bottelli,

Fabio Bombaglio,

Fabrizia Buzio Negri,

Ovidio Cazzola,

Gianpaolo Cottini,

Sergio Ghiringhelli,

Valerio Giorgetti,

Simone Longhini,

Andrea Mascetti,

Luisa Oprandi,

Ivana Pederzani,

Roberto Puricelli,

Silvio Raffo,

Attilio Fontana

Giuseppe Redaelli,

Fabio Sartorelli,

Mario Speroni,

Renzo Talamona,

Viola Valli