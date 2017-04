Si corre la terza edizione della Dairago Spring Run

Si disputerà domenica 9 aprile a Dairago (Mi) la terza edizione della Dairago Spring Run, gara podistica non competitiva ludico-motoria promossa da Dairago Running, Libertas Dairago con ASC Provincia di Milano, Avis e Aido Dairago, AviSport e Pro Loco con il supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Due i percorsi previsti, rispettivamente da 5 e da 10 km, con partenza e arrivo da piazza Mazzini. La manifestazione sarà presentata ufficialmente venerdì 7 aprile alle 21 nella biblioteca comunale in una serata dedicata a sport, alimentazione e stili di vita sani con l’intervento di Sara Bulgarelli, dietista.

«Esperti corridori e amatori, famiglie e single, giovani ed anziani, tutti sono i benvenuti anche con i loro animali da compagnia in una manifestazione sportiva che vuole essere anche un grande momento di aggregazione e di festa», spiegano gli organizzatori che puntano a superare le 680 presenze registrate l’anno scorso. «Il tracciato parte dal centro urbano per arrivare fino al Parco delle Roggie seguendo un percorso che va a toccare anche le campagne e i boschi che circondano Dairago, nell’ottica di far riscoprire quei lembi di natura che avvolgono i nostri paesi. Un particolare ringraziamento alla Bcc che si è dimostrata attenta a questa iniziativa, rivelandosi una banca vicina al territorio».

Del resto, per la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate il sostegno alle iniziative sportive che vengono organizzate è ormai una tradizione. Come sottolinea il presidente della Bcc Roberto Scazzosi: «È attraverso manifestazioni come queste che abbiamo l’occasione di testimoniare in modo chiaro il nostro essere banca differente. Relazionarsi con il territorio, sostenerlo nelle iniziative di valore e contribuire ad essere volano di crescita sono le peculiarità della nostra Bcc che nei suoi 120 anni di storia non ha mai smesso di credere in questo territorio».

Il programma della Dairago Spring Run prevede alle 8.30 il ritrovo in piazza Mazzini con l’apertura delle iscrizioni, alle 10 la partenza degli atleti. Quote di iscrizione: 5 euro per la 10 km e 3 euro per la 5 km. Durante tutta la manifestazione, l’intrattenimento sarà assicurato dagli speaker di Radioleee, la web radio dell’Altomilanese.