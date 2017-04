Si può firmare per la legge di iniziativa popolare sulla legittima difesa

furto

Si comunica che presso l’Ufficio elettorale del Comune di Busto Arsizio sono depositati i moduli necessari alla raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare annunciata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 46 del 24 febbraio 2017, proposta da S.PP.–Sindacato Polizia Penitenziaria, avente ad oggetto: «Modifica delle norme disciplinanti: Violazione di domicilio – Legittima difesa». La scadenza per la raccolta delle firme è fissata per il 10 settembre 2017.