Si ribalta auto, tre feriti

Scontro tra due auto in via Gramsci a Somma Lombardo intorno alle 18 e 30 di mercoledì 5 aprile. Una Fiat Grande Punto dopo l’impatto con una Smart si è ribaltata. Nello scontro sono rimaste lievemente ferite tre persone, due delle quali trasportate agli ospedali di Busto Arsizio e Gallarate. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo che hanno messo in sicurezza l’area, i veicoli e collaborato con il personale sanitario per prestare soccorso ai feriti.

