Si scontra con un’auto, morto un motociclista di 36 anni

via Morosini

(immagine di repertorio)

Ancora sangue sulle strade del Luinese. A distanza di una settimana dal tragico incidente di Mesenzana in cui ha perso la vita Valentina Garibaldi, oggi si registra un altra giovane vita spezzata.

Poco prima di mezzogiorno, sulla provinciale che da Cremenaga conduce a Lavena Ponte Tresa, un’auto e una moto si sono scontrate e il motociclista è stato scaraventato a terra.

Le condizioni dell’uomo, 36 anni, di cui ancora non è stata resa nota l’identità, sono apparse subito molto gravi ai soccorritori inviati dal 118, un’ambulanza della Croce Rossa di Luino accompagnata dall’auto medica, tanto che sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso proveniente dalla base di Como. Inutili, però, i tentativi di rianimare il ferito che poco dopo è deceduto.

Sul posto per i rilievi che permetteranno di ricostruire esattamente la dinamica dell’incidente i carabinieri della Stazione di Luino.

Il traffico sulla provinciale è rimasto bloccato per per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della sede stradale.