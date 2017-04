Si sente male fuori dallo stadio. Elisoccorso atterra sul campo

varie gallarate

Si è sentito male fuori dallo stadio ma per soccorrerlo urgentemente è arrivato l’elisoccorso nel campo da calcio dove si stava svolgendo la partita di Eccellenza tra Sestese e Ardor Lazzate. È accaduto venerdì sera, durante lo svolgimento della partita, quando intorno alle 20.45, la gara è stata sospesa per permettere i soccorsi.

Durante l’intervallo, infatti, con la Sestese in vantaggio di 1 a 0, il terreno di gioco dello stadio “Milano” è stato utilizzato da un elisoccorso, atterrato per permettere il trasporto urgente di una persona, un uomo di 70 anni, che si era sentito male a poca distanza dall’impianto sportivo. L’uomo è stato quindi trasportato subito all’ospedale di Circolo di Varese e non si trova in pericolo di vita.

La partita è poi è riperso con la vittoria di 1 a 0 per i padroni di casa.