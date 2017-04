Sicurezza, Astuti e Ferrari dal prefetto

questura di varese, questura

Si è svolto nella mattinata di giovedì 13 aprile negli uffici della Prefettura di Varese l’incontro fra il sindaco di Malnate Samuele Astuti, il prefetto Giorgio Zanzi e il consigliere comunale della Lega Nord di Malnate Massimiliano Ferrari.

L’incontro è stato il contesto in cui si è potuto affrontare con particolare attenzione le situazioni di potenziale criticità riguardanti la sicurezza a Malnate ed è stato ribadito lo sforzo da parte di tutte le istituzioni nel combattere i vari tipi di reati.

Il sindaco Astuti afferma: «Ringrazio molto il prefetto Zanzi per la costante disponibilità dimostrata nei confronti del Comune di Malnate. Facendo seguito, infatti, all’incontro di qualche settimana fa, questa mattina si è svolto un altro confronto alla presenza del consigliere Ferrari che ha posto sempre molta attenzione sul tema. L’incontro è stato proficuo poiché è stato ribadito il forte impegno per la sicurezza a Malnate e perché grazie anche agli interventi messi in campo tra cui il miglioramento della videosorveglianza che proseguirà anche grazie al bando di finanziamento che abbiamo vinto di recente e ai punti di controllo del vicinato abbiamo notato miglioramenti in aree che avevano evidenziato criticità. L’attenzione, comunque, resta molto alta su tutta Malnate per fare in modo che la sicurezza sia garantita a tutti e in tutte le fasce orarie. Vorrei ringraziare nuovamente il Prefetto per la sua disponibilità, il Maresciallo e tutto il Comando dei Carabinieri della stazione di Malnate per la costante e fattiva collaborazione e il consigliere di minoranza Ferrari perché ritengo che su un tema così cruciale e di fondamentale importanza per tutta la città la collaborazione rappresenti un asset fondamentale per il bene della cittadinanza».

Il Consigliere Ferrari afferma: «Ho voluto segnalare al Prefetto alcune urgenze da affrontare. In particolare mi riferisco agli atti contro pubblico patrimonio e al teppismo soprattutto nel centro. Sono pienamente soddisfatto dal riscontro ottenuto dal prefetto che ci ha dato grande attenzione rispetto a questioni di cui era a conoscenza. Di concerto con il Sindaco e il Prefetto sono state concordate una nuova serie di azioni finalizzate alla prevenzione dei reati e all’eventuale penalizzazione. Bene il sistema telecamere all’ingresso della città e l’implementazione della videosorveglianza: si tratta di misure che, congiuntamente a un intervento in termini “educativi” anche da parte delle famiglie, potrebbero portare a un miglioramento della situazione. Sono soddisfatto perché, avendo sottolineato sempre l’importanza del tema, ho constatato che l’argomento non è stato preso sotto gamba e di concerto con prefetto e Sindaco siamo arrivati a delle soluzioni».