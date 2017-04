Sinistra delusa? «Doveva presentare emendamenti»

Dopo il comunicato stampa inviato dai consiglieri comunali de “L’altra Luino” firmato Compagnoni, Nogara e Petrotta, rispondono con una nota i capi gruppo di maggioranza Simona Ronchi e Antonio Palmieri.

“Non capiamo davvero da che cosa la sinistra sia rimasta delusa. Dalla previsione per il 2017 di interventi per 500.000 euro in sicurezza scolastica? Di altrettanti in asfaltature? Degli spogliatoi nuovi della palestra delle scuole medie, già completamente rifatta? Dello stanziamento per la riqualificazione della Stazione Internazionale a fronte di un contributo di euro 100.000 da parte di RFI?

Esempi di opere previsti nel nostro piano. È incredibile. Prima si attacca la Maggioranza dicendo che si occupa solo del lungolago, peraltro apprezzatissimo da cittadini e visitatori, e poi la si attacca ancora quando dimostra di investire in opere finalizzate alla sicurezza.

La verità è che la sinistra non pare avere argomenti. Non è stata nemmeno in grado di presentare un emendanento al bilancio, nè al piano delle opere pubbliche. Non si può far parte di un consiglio comunale e dire solo di no. Una moderna opposizione, oltre a contrastare gli obiettivi della maggioranza, si deve fare portatrice di un progetto alternativo, sforzandosi di non fare solo demagogia.

Sul palazzetto dello sport, ad esempio, vorremmo sapere quale sia l’idea della sinistra. Se la ritiene un’opera importante per i nostri ragazzi.

Noi ci crediamo davvero, consapevoli che il mondo dello sport a Luino è in continua crescita e ha bisogno di spazi adeguati.

Anche su questo argomento, sentiamo la necessità di un confronto serio il Partito Democratico. Vogliamo, insomma, un dialogo costruttivo con una sinistra moderna, non con una compagine confusa che sembra non essersi mai ripresa dallo psicodramma delle “colonne cinesi” di piazza Libertà.