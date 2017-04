Siti Unesco della Lombardia: lunedì premiazione e mostra

unesco

Si inaugura lunedì 10 aprile a Milano la mostra fotografica “Metti in mostra la Lombardia”, che raccoglie le venti fotografie scattate in uno dei dieci siti Unesco lombardi che hanno attenuto più voti nell’ambito del concorso, promosso lo scorso anno da Fnm in collaborazione con Regione Lombardia.

Interverranno il presidente della Regione LombardiaRoberto Maroni, l’assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia Cristina Cappellini e il presidente di Ferrovie Nord Milano Andrea Gibelli.

Nel corso dell’evento saranno anche premiati gli autori delle tre foto migliori scelte da una giuria presieduta da Mariateresa Cerretelli. La mostra sarà aperta dall’11 al 24 aprile, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18. Un’apertura straordinaria è prevista per domenica 23 aprile.

La mostra è allestita nell’atrio del Nucleo N3 di Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, a Milano).