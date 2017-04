Sold out al Pasta per l\'educazione stradale col vigile Ciro

Applausi e tante risate per lo spettacolo di educazione stradale organizzato dall’Amministrazione comunale al teatro Giuditta Pasta. Ieri mattina poco meno 600 bimbi di terza elementare hanno partecipato all’iniziativa diventata il fiore all’occhiello del corpo di polizia locale saronnese. Non a caso tra le poltroncine rosse del teatro erano presenti anche degli ospiti: da due classi della vicina Caronno Pertusella ad una del liceo Legnani che studierà l’iniziativa in vista di future collaborazioni.

Protagonista assoluto il vigile Ciro Crivellaro che con gli attori della compagnia Spunk ha spiegato agli alunni delle sei scuole saronnesi come comportarsi quando si è per la strada e il significato dei diversi cartelli. A dare il benvenuto alle scolaresche, tutte arrivate a piedi al teatro scortate da un agente di polizia locale, con il comandante Giuseppe Sala, che ha raccomandato ai piccoli di essere sempre prudenti e seguire le indicazione degli adulti e dei vigili.

“Sfruttate al massimo la lezione di oggi – ha detto l’assessore alla Cultura Castelli al pubblico entusiasta- per essere d’esempio anche per i vostri genitori e amici”. “La sensibilizzazione dei cittadini di domani – ha commentato l’assessore all’Ambiente Guaglianone – è sicuramente un punto importante su cui lavorare per affrontare i problemi che oggi affliggono la città, penso ad esempio all’abbandono di rifiuti tema che ci vede in prima linea con Econord, nella speranza che possano essere definitivamente sconfitti”.