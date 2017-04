Solidarietà e sicurezza contro il bullismo, i City Angels al Facchinetti

Giornata ecologica immagini generiche

Mario Furlan, fondatore dei City Angels, ha incontrato questa mattina (martedì) gli studenti dell’Itis Facchinetti di Castellanza. Con loro ha parlato di bullismo e di cyberbullismo, dell’esperienza dei suoi “angeli” in maglietta rossa e berretto blu che di recente sono sbarcati anche a Busto Arsizio con una decina di volontari, coordinati da Andrea Menegotto.

L’incontro di questa mattina si inserisce in una serie di appuntamenti coordinati dalla professoressa Franca Colombo che si occupa di educazione alla cittadinanza all’interno dell’istituto: «Dai ragazzi del primo anno a quelli del quinto tutti sono stati coinvolti in questa serie di incontri – ha spiegato la docente – abbiamo parlato di tossicodipendenze con i responsabili della comunità Marco Riva, di alcolismo con gli Alcolisti Anonimi, di mafie con Libera e di sicurezza stradale con il progetto Rompicapo».

Oggi è toccato a Mario Furlan e i suoi. I City Angels si occupano di solidarietà e sicurezza, due parole fondamentali per combattere anche un fenomeno come il bullismo, e lo fanno calcando le strade delle nostre città, in particolare dove c’è un particolare bisogno di sentirsi più sicuri come le stazioni.

A Busto Arsizio, infatti, i volontari operano nella zona della stazione delle Ferrovie Nord, tornata a far parlare di sè dopo l’arresto di alcuni spacciatori che avevano organizzato una vera e propria rete di spaccio. I City Angels fanno parte anche della rete Passaparola, un gruppo whatsapp gestito da Devis Martinello (che tra l’altro ha anche raccontato la sua esperienza da tossicodipendente ai ragazzi e la sua storia di riscatto sociale) e che racchiude molte realtà come quelli de La Tavola di Comunità Giovanile, la Caritas, il Cav, ora anche i City Angels e altre realtà che si sono incontrate aiutando i senza tetto della stazione Fs di Busto.