Solo monetine straniere per i ladri in azienda

Hanno forzato la porta antipanico e disattivato alcuni sensori per poter agire indisturbati ma l’impianto antifurto è entrato comunque in funzione facendo accorrere la pattuglia dell’istituto di vigilanza privata “Vedetta Lombarda” che li ha costretti ad una fuga anticipata.

Così i ladri entrati in azione nella sede di un’azienda di via Milani si sono dovuti accontare di un misero bottino in valuta straniera. E’ il colpo messo a segno l’altra sera intorno alle 2 di notte alla periferia cittadina su cui ora indagano i carabinieri della compagnia di Saronno arrivati sul posto per un sopralluogo quando è scattato l’allarme.

I ladri sono entrati nel plesso produttivo, forzando una porta antipanico e probabilmente alla ricerca di contanti e qualcosa di valore si sono dedicati a mettere a soqquadro la zona degli uffici. A questo punto però è entrato in funzione il sistema dell’allarme che ha funzionato malgrado la manomissione dei sensori e che ha fatto accorrere le guardie giurate. Capendo di essere stati scoperti i ladri si sono dati alla fuga.