“Sono la conducente di quella macchina davanti all’ambulanza”

Foto varie

Il 21 aprile scorso un lettore ci inviava una foto scattata sull’A8 in cui si vedeva una macchina che ostacolava il passaggio di un’ambulanza. Postata su Facebook, la foto ha suscitato commenti molto forti e in alcuni casi poco rispettosi. La conducente di una di quelle macchine – perché le macchine erano più d’una – ha scritto al nostro giornale spiegando che cosa è realmente accaduto in quel frangente e che tipo di situazione si è verificata.

_________________________

Buongiorno Gent.mi,

Sono la conducente di una di quelle macchine che si trovava davanti all’ambulanza. Mi sono sentita in dovere di rispondere, poichè i fatti non si sono svolti nel modo (alquanto sgarbato) descritto dalla autrice della fotografia.

L’episodio fotografato è avvenuto a pochi metri (circa 5 m) dallo svincolo con l’Autostrada Pedemontana che, purtroppo, era nelle prossimità dell’incidente (tutti noi ci siamo accorti solo all’ultimo della contingenza spaziale degli eventi). Come previsto dall’Art. N 176 comma 4 del Codice della Strada, è consentito transitare nella corsia di emergenza in caso di ingorgo e al fine di uscire dall’autostrada già da 500 metri prima di uno svincolo. Io, come moltissimi altri, dovevamo svoltare in Pedemontana, dunque, nella speranza di alleggerire la coda formatasi, ci siamo diretti sulla corsia di emergenza poco prima dello svincolo. Purtroppo, pochi minuti dopo è giunta l’ambulanza e, posto che nessun essere umano con un minimo di senso civico e morale, vorrebbe mai creare intralcio al passaggio di una ambulanza, se non per puro errore o sfortunato caso, ci siamo affrettati tutti a spostarci a sinistra. Per leggi fisiche incontrastabili, il volume di tutte quelle macchine è difficilmente gestibile in pochi secondi, dunque, io e altre macchine, ci abbiamo impiegato un minuto a spostarci, con dispiacere di tutti. E’ stata solo una serie di sfortunate coincidenze a creare il fenomeno “scandaloso” riportato.

Per gli scettici, si può notare che la rete presente nello sfondo dell’immagine è presente solo a 3 metri dallo svincolo della Pedemontana, dunque non vi sono dubbi riguardo quanto riportato.

Mi è sembrato doveroso correggere una notizia errata che, come spesso accade, punta a generare scalpore e scandalo incolpando ingiustamente delle persone che, al contrario di quanto descritto, si sono per caso trovate a creare disagio con grande rammarico. Non sempre ogni azione umana è generata da spinte negative e meschine.

Concludendo, ritengo che i mezzi mediatici utilizzati andrebbero adoperati con fini più onorevoli.

Vi ringrazio per l’attenzione,

distinti saluti